Talas Belediyesi; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak, ailelerine nefes aldıracak örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi için 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 19.00’da temel atma töreni gerçekleştirilecek. Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde yükselecek olan merkez, hem mimarisiyle hem de sunacağı hizmetlerle Türkiye’ye örnek olacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde düzenlenecek törene tüm vatandaşlar davet edildi. Başkan Yalçın konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada; "Biz belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla değil, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılıkla da tanımlıyoruz. Bu merkez, hem yaşlı bireylerimizin hem de onların kıymetli ailelerinin yaşamına destek olacak. Şimdiden merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, hayırseverimize teşekkür ediyor, büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum" mesajını verdi.

İleri yaş grubundaki alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunacak olan merkez; güvenli, konforlu ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu mimarisi sayesinde hem bireylerin güvenli bir ortamda zaman geçirmesi sağlanacak hem de aileler, gündelik yaşamlarında nefes alma fırsatı bulacak. Talas Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olarak kazandırılacak olan bu merkez, yaşlı büyüklerimize saygı anlayışıyla temeli atılarak yükselecek.