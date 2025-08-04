İzmirli firmalar "Model Fabrika" ile dönüştü, verimliliklerini artırdı. Türkiye’deki 10 Model Fabrika’dan biri olan İzmir Model Fabrika, 2025 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) 121 firmaya verimlilik ve dönüşüm desteği verdi. Firmalarla 269 günlük saha faaliyeti yürütüldü. Firmaların en çok talep ettiği hizmet Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi oldu. Bu kapsamda 110 firmaya birebir saha desteği sunuldu.

İzmir Model Fabrika’nın uygulamalı eğitim modeli olan "Öğren & Dönüş" programı kapsamında 5 firmada uygulama yapıldı. Bu programda firmalar, yalın üretim tekniklerini teoride öğrenmenin ötesine geçerek, doğrudan kendi üretim hatlarında uygulama fırsatı buldu. 3 firmada yürütülen proje bazlı uygulamalar sayesinde, daha kapsamlı dönüşüm süreçleri başlatıldı. Bu projelerde toplam 94 günlük saha desteği sunuldu. Süreçlerde yalın üretimin yanı sıra dijitalleşme konuları da ele alındı. İzmir Model Fabrika tarafından yürütülen DDX (Dijital Dönüşüm Teşhisleri) kapsamında 2 firmada dijital olgunluk seviyesi değerlendirildi. Bu firmalar için özel dijital yol haritaları oluşturularak Endüstri 4.0’a geçiş süreçleri başlatıldı.

Elmasoğlu: "Dijitalleşmede hız, sürdürülebilirlikte kalıcılık"

İzmir’de, başta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, KOBİ’lerin verimliliğini geliştirerek, rekabet güçlerini artırmak için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, "İzmir Model Fabrika olarak 2025 vizyonumuzu; dijitalleşmede hız, sürdürülebilirlikte kalıcılık olarak belirledik. İlk 6 aylık süreci İzmirli firmaların yoğun ilgisiyle tamamladık. Yılsonuna kadar daha çok firmanın dönüşüm yolculuğuna eşlik etmek en büyük temennimiz" dedi.

Model Fabrika sayısı 15’e çıkacak

Bugüne kadar Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Samsun’da 10 model fabrikanın kurulumunun tamamlandığını ifade eden Elmasoğlu sözlerine şöyle devam etti: "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Denizli, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ ve Trabzon’daki model fabrikaların da 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. İzmir’in pek çok konuda olduğu gibi, Ege Bölgesi’nde öncü olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde ilk model fabrika, kentimizde faaliyete geçti. Denizli’de de hazırlıklar devam ediyor. Ülke genelinde, ‘Model Fabrika’ların çoğalması, daha çok firmanın bu hizmetlerden yararlanması, ekonomimizin büyümesine ciddi katkılar sağlayacaktır."