Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sonucu kapanan Hasanlar ve Kabaklar köyleri, bağlantı yolunu köy muhtarlığı traktöre monte ettikleri gelberi ile açtı.

Güldüren köyünde gece yarısı başlayan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sularının getirdiği kum, taş ve molozlar Güldüren köyü merkezindeki menfezler ile Hasanlar ve Kabaklar köyleri bağlantı yolunun birkaç noktasını kapattı. Bunun üzerine harekete geçen Köy Muhtarı İsmail Şahin, Hasanlar ve Kabaklar bağlantı yolunda kapanan noktaları traktörüne monte ettiği gelberi ile uzun uğraşlar sonucu trafiğe açtı.

"Her şeyi devletten beklememek gerek"

Her şeyi devletten beklemek gerektiğini söyleyen Köy Muhtarı İsmail Şahin, "Köyümüzde gece başlayan şiddetli yağış sonrası sel sularının getirdiği kum, moloz ve taşlarla Hasanlar ve Kabaklar bağlantı yolumuzun birkaç noktası kapandı. Köy muhtarlığı olarak yangın veya hasta çıkma ihtimaline karşı kapanan yolumuzu traktöre monte ettiğimiz gelberi ile selin getirdiği kum ve taşları yola sererek trafiğe açtık. Hiç yoktan kapanan yoldan yangın esnasında bir arazöz ya da hasta götürecek bir ambulans geçecek kadar yer açılsın istedik. Çünkü yolun birkaç yeri kapanmış haldeydi. Halen köy içinde sel yüzünden bazı menfezlerimiz tıkalı durumda, sulama göletine giden yol ise kapalı. Menfezlerin temizlenmesi ve kapanan gölet yolunun açılması gerekiyor" diye konuştu.