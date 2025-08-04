Bayburt ile Gümüşhane illerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2017 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli 8 yıldır tamamlanamadı. Vauk Tüneli ödenekten mahrum kalınca 100’e yakın çalışan işten çıkarıldı.

Bayburt ve Gümüşhane’nin yarım kalan yatırımlarından Vauk Tüneli inşaatının ödenekten mahrum kalması, 100’e yakın çalışanı işsiz bıraktı.

Bayburt-Gümüşhane arasında yapımına 2017 yılında başlayan Vauk Tüneli inşaatı ödeneksizlikten 2024 yılında durulmuştu. Hükümet tünel inşaatına 2025 yılında da ödenek vermeyince Bayburt Group A.Ş. tüm çalışanlarını Kop Tüneli inşaatına yönlendirmişti. İş makinelerinin boş yattığı alanda bir bekçi dışındaki çalışanlarını Kop Tüneline kaydıran Bayburt Group, zaman içerisinde Kop Tüneli inşaatında zarara girince işçi çıkarmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 100’e yakın çalışan işsiz kaldı.

Türkiye’nin hemen her bölgesinde bütün yatırımların ivedilikle devam ettiğine değinen vatandaşlar, Bayburt ve Gümüşhane’nin ötelendiğini, birçok yatırımlarının yılan hikâyesine dönüştüğünü kaydetti.