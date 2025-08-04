Uzm. Dr. Süleyman Nogay, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpmasına karşı önemli uyarılarda bulundu. Dr. Nogay, sıcak çarpmasının sanıldığından çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, özellikle riskli grupların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Süleyman Nogay, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpmasına karşı önemli uyarılarda bulundu. Dr. Nogay, "Sıcak çarpması, vücut ısısının 40 dereceyi aşması ve buna bayılma, konuşma bozukluğu, bilinç kaybı gibi belirtilerin eklenmesiyle oluşan ciddi bir tablodur. Bu durum asla hafife alınmamalıdır" dedi.

"Sıcak çarpması şüphesi olan bir kişiye hızla müdahale edilmeli"

Sıcak havalardan en çok etkilenen gruplar arasında bebekler, çocuklar, yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar, inşaat işçileri ve çiftçilerin yer aldığını kaydeden Nogay, sıcak çarpması şüphesi olan bir kişiye hızla müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Nogay, "Hasta serin ve gölge bir ortama alınmalı, kıyafetleri gevşetilmeli, boyun, koltuk altı ve kasık gibi bölgelere soğuk uygulama yapılmalı, ardından 112 Acil Servis aranmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Kafeinli içeceklerden uzak durulmalı"

Sıcak çarpmasından korunmak için önerilerde de bulunan Dr. Nogay, "Açık renkli kıyafetler, pamuklu giysiler tercih edilmeli. 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı mümkünse çıkmayalım. Bol su tüketerek şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı. Kafeinli ve şekerli içeceklerin özellikle kola gibi içecekler sıcak çarpmasına zemin hazırlayabilir" diye konuştu