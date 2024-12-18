Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukları eğlence dolu bir tiyatro etkinliğiyle buluşturuyor.

Yenişehir Belediyesi, sanatsal etkinliklerle çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Çocukları sanatla bir araya getiren Yenişehir Belediyesi, onların hayal gücünü geliştirirken, dil becerilerini, eleştirel düşünme yetilerini ve empati kurma kapasitelerini de artırıyor. Müzik, dekor ve dramatürji açısından dikkat çeken Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ’Kediler Ülkesi Nasıl Kurtuldu?’ adlı yeni oyunu, çocuklara eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunacak.

21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklarla buluşacak oyunda Volkan Güneri, Çağlar Ekinci, Hande Özelsancak ve Faik Murat Aslan gibi isimler performans sergileyecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.