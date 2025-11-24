Yenipazar Belediyesi, ilçede yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri bozulmuş ve yıpranmış yolların onarımına Dereköy, Doğu ve Hükümet Mahalleleri'nde devam ediyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'Haftaya Dereköy, Doğu ve Hükümet Mahallelerimizde başladık. Ayhan Sayar Caddesinde taş söküm çalışmamızın ardından ekiplerimizle kaldırım ve yol yapım işine başladık. Köprünün diğer tarafında Kızılırmak Caddesinde de yeni parke taşı döşemesine başlayacağız' dedi. Başkan Ercan Dereköy Mahallesi'nde cadde ve sokak temizliği çalışmalarının, Hükümet Mahallesi Sevgi Yolu Sokağı'nda temizlik işlerinin devam ettiğini belirterek, 'Her şey Yenipazar için' ifadelerini kullandı.