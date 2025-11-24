Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla kentte öğretmenlere yönelik Satranç Turnuvası düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliğinin destekleriyle hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası sona erdi. Şanlıurfa Bilim Merkezinde gerçekleşen Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası'na Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük katıldı. 152 öğretmenin katıldığı Öğretmenler Günü Satranç Turnuvasının başlangıç hamlesi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu tarafından yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada bazı öğretmenler eşleri ile eşleşti. Eşleri ile eşleşen öğretmenler turnuvaya renk kattı. Bilim merkezinde gerçekleşen turnuvaya aileleriyle gelen öğretmenlerin çocukları da unutulmadı. Minik çocuklar için ayrı bir bölümde bir alan oluşturularak çocuklara satranç keyfi yaşatıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvasında birinci Hilmi Çelik, ikinci Ayhan Alpaslan olurken üçüncü ise Alper Turan Demirkol oldu. Turnuvada dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.