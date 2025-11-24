Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.