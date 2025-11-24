Akcoat, Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz' temalı bir panel gerçekleştirdi. Kadınların iş hayatı, sosyal yaşam ve toplumsal alanda oluşturduğu etkiyi görünür kılmayı amaçlayan panelde katılımcılar, kadınların güçlenmesi, toplumsal farkındalık, istihdam, kadının iş hayatındaki yeri, konumu, güvenli yaşam ve dayanışma ağları gibi başlıklarda görüşlerini sundu.

Akkök Holding iştiraklerinden, yaklaşık yarım asırdır seramik, emaye, cam ve ileri kimyasallar alanında üretim yapan Akcoat, geçen yıl kendi bünyesinde düzenlediği 'Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz' panelini bu yıl daha geniş bir toplumsal etki oluşturacak şekilde üniversite ortamına taşıdı. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sürdürülebilir bir kültüre dönüştürme hedefiyle hareket eden şirket, Sakarya Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında iki oturumdan oluşan kapsamlı bir panel gerçekleştirdi. Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlik; öğrencilerden öğretim üyelerine, kamu temsilcilerinden özel sektör çalışanlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirerek, yerel deneyimlerden yola çıkarak kadınların toplumsal ve ekonomik alandaki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan güçlü bir paylaşım zemini sundu. Etkinlikte Akkök Holding ve grup şirketlerinin toplumsal fayda, kadın istihdamı ve eşitlik odaklı projeleri de örnekleriyle ele alındı. Panel; Sakarya Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, Akkök Holding CHRO'su Duygu Erzurumlu Cengiz, Armaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna ve Direktörü Gonca Doğan, Sakarya ŞÖNİM'den Sosyolog Hilal Zulal Kaya, Sakarya Üniversitesi SESAM Müdürü Ümmügülsüm Zor ve Akcoat Tartım Operatörü Havva Kamış'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Köseoğlu: 'İnsan haklarını ihlal eden çok boyutlu bir sorun'

Panelin ilk oturumunda açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, 25 Kasım'ın dünyanın her yerinde, kadına şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini, toplumsal vicdanın bu konuda sıfır toleransla hareket etmesi gerektiğini hatırlatan oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddeti bireysel bir mesele olarak değil, insan haklarını ihlal eden çok boyutlu bir sorun olarak gördüklerini belirten Köseoğlu, bu konuda hukuki düzenlemeler, sosyal politikalar, eğitim süreçleri, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Sosyolog Hilal Zulal Kaya ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ŞÖNİM'in Sakarya'da 2016'dan bu yana 7/24 hizmet verdiğini söyledi. ŞÖNİM'e şiddete maruz kalan veya bu risk altında olan herkesin başvuruda bulunabileceğini belirten Kaya, 'Şiddeti önleme merkezi olarak barınma hizmeti de sunuyoruz. Şiddete maruz kalan, yüksek can güvenliği riski olan 6284 sayılı kanun kapsamında hakkında barınma tedbiri verilen kişilerle ilgili olarak, kadınlar ve beraberindeki çocuklara barınma hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetten şiddete maruz kalan kişiler 6 ay süreyle hizmet alabiliyor' dedi.

Polifoni grubundan unutulmaz performans

İlk oturumun ardından Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Polifoni Grubu, seyircilerin arasından başlayarak sahneye taşıdıkları çok sesli performansla salonda özel bir atmosfer oluşturdu. Öğrencilerin 'Ünzile', 'Adım Kadın' ve 'Kırım Türküsü' eserlerini seslendirdiği bu kısa performans, panelin duygusal tonunu güçlendirerek katılımcılardan yoğun alkış aldı.

'Kadın güçlenirse toplum güçlenir'

Akkök Holding CHRO'su Duygu Erzurumlu Cengiz, holding ve grup şirketlerinin kadın istihdam oranları, mentorluk programları, 'Eşitliğin Kimyası' ve 'Kadın Enerjisi' projeleri ile çalışma ortamında farkındalık ve güvenliği artıran uygulamaları paylaştı. Cengiz, konuşmasının başında 'Bugün 'Birlikte Güçlüyüz' diyerek buluşmamızın çok önemli bir nedeni var: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi. Bu yıl Akcoat olarak bu etkinliğin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, toplumsal farkındalığı yalnızca bir günün konusu olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir kültüre dönüştürmek ve bu buluşmayı geleneksel hale getirmek' diyerek etkinliğin çerçevesini aktardı. 'Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu kalkanın ekonomik bağımsızlık olduğunu biliyoruz' diyen Cengiz, 'Akkök Holding olarak enerji, kimya ve ileri malzemeler gibi erkek yoğun sektörlerde kadın istihdamını artırmayı stratejik öncelik haline getirdik. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir, geleceğimiz güçlenir' dedi.

'Akcoat'ta işimi severek yapıyorum'

Panele katılan Akcoat Tartım Operatörü Havva Kamış da şöyle konuştu: 'Akcoat'a ilk başladığımda büyük bir iş yerinde çalışacak olmanın getirdiği tedirginliklerim vardı; hem uyum sağlayıp sağlayamayacağımı hem de görevlerimi hakkıyla yerine getirip getiremeyeceğimi düşünüyordum. Ancak ilk günden itibaren karşılaştığım destekleyici çalışma ortamı, tüm bu kaygılarımın yersiz olduğunu gösterdi. Üretim sahasında kadın çalışanlara sağlanan ekipman, eğitim ve pozitif ayrımcı uygulamalar sayesinde erkeklerin yaptığı işleri aynı şekilde yapabildiğimi görmek özgüvenimi güçlendirdi. İş makineleri eğitimleriyle yetkinliklerimizin artırılması da bizim için önemli bir fırsat oldu. Akcoat'ın kadın çalışanlara verdiği değer, benim işimi severek yapmamın en büyük nedeni.'