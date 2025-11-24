HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, 'Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın yüreğine ve zihnine dokunuyor' dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, öğrencilerin hayat yolculuklarında, zihinlerinde ve yüreklerinde derin izler bırakan öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi. Aküzüm, 'Öğretmenlerimiz, biz ebeveynlerle beraber çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Bu çabayı, özveriyi ve sabrı görüyoruz. Hepsine minnettarız. Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun' diye konuştu.

Kaynak: İHA