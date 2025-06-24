Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıtları başladı.

Yunusemre Belediyesi’nin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olan Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı için erken kayıt dönemi başladı. Muradiye ve Tevfikiye mahallelerinde faaliyet gösteren merkezler, ortaokul kademesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf; lise kademesinde ise 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik kurslar düzenliyor. Eğitim merkezlerinde görev yapan deneyimli branş öğretmeniyle, öğrencilere hem akademik başarı hem de sınavlara hazırlık konusunda güçlü bir destek sunuluyor. Merkezlerde verilen eğitimlerle, öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunmasının yanı sıra LGS ve TYT, AYT gibi sınavlara da etkili bir hazırlık imkânı sağlanıyor. Eğitim hizmeti, sosyal ve ekonomik farklılık gözetmeksizin her kesimden öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Tevfikiye YEGEM’e kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, 0236 237 10 14 numaralı telefonu, Muradiye YEGEM’e kayıt işlemleri ve bilgi almak için 0236 503 88 70 numaralı telefonu arayabilir.

Kayıt yaptırmak isteyen velileri YEGEM’e davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Gençlerimizin akademik anlamda başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. YEGEM aracılığıyla her çocuğumuzun kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak en büyük önceliğimizdir" dedi.