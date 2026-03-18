Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı Belediye binasında misafir etti. Vali Özkan'ın ziyaretinde kentin öncelikleri ve belediyenin hizmetleri konusunda fikir alışverişinde bulunulundu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın belediyeye gerçekleştirdiği ziyarette, Belediyeler ve diğer kamu kurumları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve şehirde yaşayan her bir vatandaşın tüm hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanması için ortak çalışmaların hayata geçirileceğini ifade etti. Görüşmede, Şehzadeler 'in mevcut durumu, ihtiyaçları ve Şehzadeler Belediyesinin hizmetleri ele alındı.

Belediye yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı Vahdettin Özkan'a teşekkür ederek, iletilen görüş ve önerilerin şehir yönetimi açısından yol gösterici olduğunu ifade ederek 'Değerli Valimize ziyaretleri nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye olarak tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte Manisa'daki tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hizmet etmek için büyük bir özen gösteriyoruz. Bu anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz. Şehzadelerimizde hizmet kalitesinin artırılması noktasında da ortak çalışmalarımız devam edecek' dedi.