Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, Avrupa'da gerçekleştirdikleri mesleki eğitim programını başarıyla tamamlayarak yurda döndü.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında yürütülen program çerçevesinde Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi Metal Bölümü öğrencileri Mustafa Durmuş, Samet Sarıyürük, Mehmet Yavuz Yapucu, Şahin Tolmaç ve Tolga Elgörmüş, 28 Şubat-14 Mart 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da mesleki eğitim hareketliliğine katıldı. Rehber öğretmen Arif Güçlü eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, iki hafta boyunca alanlarına yönelik uygulamalı eğitim alarak uluslararası deneyim kazanma fırsatı buldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, program sonunda uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını almaya hak kazandı.
Alınan belgelerin Europass sistemine işlenmesiyle birlikte öğrencilerin Avrupa genelinde mesleki yetkinliklerini kullanabilmelerinin önü açılacağını belirtilirken, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan sosyal medya paylaşımda uluslararası deneyim kazanan öğrencilerle gurur duyulduğu belirtilerek, gençlerin başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.