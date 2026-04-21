Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Birlik minibüs saatleri 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren güncellendi.

Koçarlı Şoförler Odası tarafından yapılan duyuruda, ilçe ile Aydın şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Koçarlı Birlik minibüslerinin hafta içi ve hafta sonu sefer saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre, Koçarlı'dan hafta içi sabah seferleri 06.30, 07.00 ve 07.25 saatlerinde başlarken, Aydın'dan hareketler ise 07.10, 07.30, 07.50, 08.10 ve 08.35 olarak güncellendi.

Hafta sonu programında da değişikliğe gidilirken, Koçarlı'dan 06.30, 07.00 ve 07.30 saatlerinde sefer düzenleneceği, Aydın'dan ise 07.10, 07.45, 08.20 ve 08.55 saatlerinde minibüslerin hareket edeceği bildirildi.

Ayrıca yapılan düzenlemeye göre Koçarlı'dan son seferin saat 19.00'da, Aydın'dan son seferin ise 21.20'de gerçekleştirileceği ifade edildi. Gece seferleri kapsamında da Koçarlı'dan 19.30, 20.00, 21.00 ve 22.30, Aydın'dan ise 21.50, 22.10, 22.30 ve 23.15 saatlerinde karşılıklı seferlerin devam edeceği öğrenildi.

Koçarlı Şoförler Odası'ndan yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yeni saatlere dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.