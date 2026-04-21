Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Gençler-Yıldız Türkiye Birinciliği müsabakalarında Aydınlı sporcu Alperen Akcanlı, 200 metre yarışında Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Gençler-Yıldız (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Aydınlı özel sporcular da elde ettikleri derecelerle başarıya imza attı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda Erkekler kategorisinde Alperen Akcanlı, 200 metre yarışında Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Akcanlı 100 metre yarışında da Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarı daha kazandı. Yıldız Kızlar kategorisinde gülle atma branşında mücadele eden Hatice Özbilen, Türkiye 4.'sü oldu. Aynı kategoride Yağmur Ada Taşan, 200 metre yarışında Türkiye 3.'sü olurken, uzun atlama branşında ise Türkiye 2.'si olarak çifte başarıya ulaştı. Yıldızlar 800 metre yarışında Sevgi Kara da Türkiye 4.'lüğü elde ederek kürsü mücadelesinde yer aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Samsun'da düzenlenen Türkiye Birinciliği müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil eden özel sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcularımızın elde ettiği derecelerle gurur duyuyoruz. Sporun her alanında özel sporcularımızın yanında olmaya ve onların gelişimine destek vermeye devam edeceğiz' ifadeleri yer aldı.