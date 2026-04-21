Diyarbakır'ın Eğil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 33 üreticiye toplam 88 adet makine ve ekipman dağıtıldı.

Eğil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Özaydoğdu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sundukları proje kapsamında alınan makine ve ekipmanların ilçedeki üreticilere teslim edildiğini söyledi. Özaydoğdu, 'Eğil İlçemizde modern bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan proje kapsamında; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 33 üreticimize toplam 88 adet makine-ekipman teslim edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun' dedi.