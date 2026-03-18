Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı.

Sarıgöl'de düzenlenen törende protokol ve vatandaşlar bir araya gelirken, şehitlik ziyaretiyle duygusal anlar yaşandı.

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen anma programına İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

Resmi programın ardından Sarıgöl'e bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde bulunan Şehit Ali Suyabatmaz'ın kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.