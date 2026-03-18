Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, şehrin dua kaynağı ve rahmet unsuru şeklinde nitelediği ulu çınarların on bir ayın sultanı Ramazan'da ve bayram haftasında anılmasının ve onlara gerekli ihtimamın gösterilmesinin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Huzur ve rahmet ayı Ramazan'daki bayram haftasında 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nın idrak edileceğine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Bu süreçte iki güzelliği birden idrak etmekteyiz. Birisi huzur ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif ile bayram, diğeri de bizlerin dua kaynağı, rahmet unsuru olan saygıdeğer ulu çınarlarımızı andığımız Yaşlılara Saygı Haftası. Bu anlamlı ve önemli günleri fırsat bilerek hem Ramazan'ı hem de Yaşlılara Saygı Haftası'nı idrak etmekteyiz ve inşallah bu iki değerin de kadri kıymetini biliriz' diye konuştu.

Büyükkılıç, 'Ramazan'ın son günlerine rastlayan hatta bayramı da içine alan Yaşlılara Saygı Haftası'nda bu müstesna zaman dilimi ile rastlantıyı harmanlayalım, çevremizdeki akraba ve komşularımızdaki ulu çınarlarımızla buluşalım, ellerini öpelim, hayır dualarını ve gönüllerini alalım' diyerek Yaşlılara Saygı Haftası'nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak ulu çınarları bir gün değil her gün gözetmeye, dualarını almaya gayret ettiklerini de vurgulayarak, bu doğrultuda 2017 ve 2025 yılları arasında Yaşlı Destek Sistemi (YADES) kapsamında 25 bin haneye hizmet ulaştırarak yaşlı çınarların gönlünde yer ettiklerini aktardı.

2025 yılında ise 756 yaşlı vatandaşa kişisel bakım hizmeti, bin 929 yaşlı vatandaşa yaşam alanı temizliği ve 450 yaşlı vatandaşa ise kuaför-berber hizmeti ile birlikte toplam 3 bin 135 yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşın hayatına dokunduklarını belirten Büyükkılıç, belediyelerin en değerli hizmetlerden birisinin de emektar ve saygıdeğer ulu çınarlara yönelik olduğunun altını çizdi.

Gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini, 'önce insan' diyerek takdir toplayan projeleri ile sergileyen Başkan Büyükkılıç, beğeni toplayan hizmetlerinden 'Emekliler Kafeteryası' projesini de kent genelinde yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığı ile YADES uygulaması, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sayesinde yaşlı vatandaşlara önemli hizmetler verdiklerini kaydeden Büyükkılıç, ulu çınarların Huzurevi'ndeki 30 hobi bahçesinde, bitkilerle uğraşarak adeta hem terapi aldığını hem de keyif dolu anlar yaşadığını sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, tekrardan ulu çınarların haftasını tebrik ederek, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı en samimi duygularımla kutluyor, hayatta olan ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyor, ebediyete irtihal eden yaşlı çınarlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerine yer verdi.