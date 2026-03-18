MHP Erzurum İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında MHP yöneticileri, Erzurumspor yönetimi ve taraftar grup liderleri bir araya geldi.

'Birlik ve beraberlik sofrasında Erzurumspor' temasıyla düzenlenen iftar programına MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, MHP İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, Dadaşlar Grubu, Erzurumsporlular Grubu ve Palandöken Kartallarının tribün liderleri katıldı.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül iftar programında yaptığı konuşmada, 'Sevdamız Erzurumspor, bizler için sadece bir spor kulübü değil; bu şehrin ortak paydası, dik duruşu ve sarsılmaz kimliğidir. Tribün gruplarımız ise bu kimliği her koşulda göğüsleyen, şehrin enerjisini ve heyecanını diri tutan en büyük güç kaynağımızdır. Şehrin hassasiyeti, bizim hassasiyetimizdir. Erzurumspor'a olan sevdamızı ve desteğimizi her platformda haykırmaya; bu asil camianın hak ettiği yerlere gelmesi için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz daim, soframız bereketli, Erzurumspor'umuzun yolu her daim açık olsun' diye konuştu.