Çankırı’da ihtiyaç sahibi çocuklar, düzenlenen doğum günü partisinde, kendileri için hazırlanan özel kostümleri giyerek doğum günlerini kutladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Çankırı El Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Çankırı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik "Masallardan Gerçeklere Hayalleri Giydirmek: Minik Kalpler İçin Doğum Günü Partisi" adıyla bir etkinlik düzenlendi. Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Haziran ayında doğan 18 çocuğun doğum günü kutlandı. ÇAKÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden 9 öğrenci tarafından tasarlanan hazırlanan masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek katılan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Pasta kesen çocuklar düzenlenen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

"Gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklarımız gerçekten çok mutlu oldu"

Çocukların mutluluğunun kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Evecen, "Tasarımlar tamamlandığında bir dış paydaşla bunu taçlandırma niyetine girdik. Sonrasında çok güzel bir ekiple, El Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği ve belediyemizin de çok büyük katkılarıyla güzel bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonun adı da Masallardan Gerçeklere Hayalleri Giydirmek. Gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklarımız gerçekten çok mutlu oldu. Aynı zamanda birçoğu da ilk defa bu tarz giysileri giydi. Onları sahneye hazırlamanın heyecanını birlikte tattılar. Bizimle birlikte çok heyecanlılardı, çok mutlulardı, çok duygusal anlar yaşadık. Böyle bir şölen ve şenlikle doğum günü etkinliğini de buna dahil ettik. Çünkü doğum günü kutlayamayan çocuklarımız da vardı. Dolayısıyla aslında hepsiyle bir arada güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Programın ardından, etkinliğe katkı sağlayan üniversite öğrencilerine katılım belgesi verildi. Etkinliğe, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile eşi Betül Esen, Vali Mustafa Fırat Taşolar’ın eşi Didem Taşolar ve kent protokolü katıldı.