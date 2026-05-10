Çankırı'da düzenlenen modifiyeli araç fuarında otomobil ile drift atan otomobil görevli kişiye çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çankırı Merkez ilçesi Tuzlu Bağlar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir dernek çatısı altında düzenlenen modifiyeli araçlar ve drift fuarında ATV ile otomobil sürücüleri akrobasi gösterisi yaptı. Gösteri sırasında drift atan otomobil sürücüsü alandaki görevliye çarptı. Yaralanan görevli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı görevlinin savrularak yere düştüğü görülüyor.