Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Kuşçu köyünde meydana gelen otluk yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, dönüş yolunda araç çamura saplanınca zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Kuşçu köyünde çıkan otluk yangınını söndürmek için bölgeye giden Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından dönüşe geçti. Ancak yağış nedeniyle çamurla kaplanan yolda itfaiye aracı saplanarak mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinin yardımına koştu. Bir yandan aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da soğuk havada bekleyen itfaiye personeline destek verdi. İtfaiye erleri yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. İtfaiye aracı, saplandığı yerden çıkarıldıktan sonra yoluna devam etti.