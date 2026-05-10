Çankırı'da dev bütçesiyle yatırımcıların ilgisini çeken '2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' başta iş dünyası olmak üzere ildeki paydaşlara tanıtıldı.

Çankırı Valiliği ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğinde diğer destek sağlayan kurumların katılımıyla düzenlenen 'Tüm Yönleriyle Çankırı'da Devlet Destekleri' toplantısında yeni dönemde uygulanacak teşvikler, yatırım destekleri ve öncelikli sektörler iş dünyası ve kamuoyuna tanıtıldı. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş başkanlığında yatırımların ve istihdamın artırılması, yerel potansiyelin verimli şekilde değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, yatırımcılardan kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar ildeki birçok paydaş katıldı.

Toplantıda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yönelik Çankırı'da turizm, ambalajlı su/içecek üretimi, maden işleme ve otomotiv endüstrisi alanlarında sağlanacak desteklere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Alperen Karakaş tarafından yapılan sunumda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Çankırı için belirlenen öncelikli yatırım alanları, faydalanılabilecek destek unsurları ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler verildi. Program kapsamında Çankırı özelinde dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, ambalajlı doğal kaynak su/içecek üretimi, leonardit, diyatomit, bazalt, perlit, refrakter kil, tuz, silis kumu, kireç taşı, dolomit, bentonitten ürünlerinde katma değerli ürünler üretimi, otomotiv endüstrisi için aksam ve yedek parça üretimi konularında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunulacak desteklere ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Sunumda ayrıca Ajansın uyguladığı 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ile 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının açılışında katılımcılara seslenen Vali Hüseyin Çakırtaş, iş insanlarının Çankırı'da yeni dönemde sunulan yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Devletin bu döneme özgü olağanüstü sayılabilecek avantajlı yatırım destekleri sağladığına dikkat çeken Vali Çakırtaş, 'Devletin bu alanda yetkili kurumları olarak, Çankırı'ya yatırım yapan yatırımcılarımıza her türlü desteği sağlayacağız' dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ise 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile birlikte illerin rekabetçi sektörlerine özel destek modeli uygulandığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni sistem kapsamında, her ilin ekonomik potansiyeline göre özel teşvikler sunulduğunu dile getiren Eraslan, Çankırı'nın dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, ambalajlı doğal kaynak su/içecek, madencilik ürünlerinde katma değerli ürünler, otomotiv endüstrisi için aksam ve yedek parça üretimi konularında öne çıktığını ifade etti. Eraslan, bu kapsamda Çankırı'da söz konusu yatırım konularına yönelik projelerin genişletilmiş teşvik unsurlarıyla destekleneceğini açıkladı.

Programa yönelik ön başvurular 15 Mayıs'ta sona ereceği, programa kabul edilen yatırımcıların KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 yatırıma katkı oranı, OSB'lerde 12 yıl, diğer yatırım bölgelerinde 8 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisinden yararlanacağı ifade edildi. Söz konusu destek unsurlarına ek olarak girişimcilere yatırım tutarının yüzde 15'i ve 301 milyon TL'ye kadar makine teçhizat nakdi hibe desteği ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 milyon TL'ye kadar faiz /kar payı desteği sağlanacak.

Toplantı katılımcıların program kapsamında sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.