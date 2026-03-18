18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Çanakkale Şehitleri Manisa'nın Salihli ilçesinde törenle anıldı.

Salihli'de 'Çanakkale Geçilmez' sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu'nun şanlı zaferinin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Manisa Vali Yardımcısı Salihli Kaymakam Vekili Hikmet Dengeşik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Yarbay Nuri Duman, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından anıta çelenk sunuldu.

.Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey yaptı. Herey 'Bugün burada, aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna yazdığı en büyük destanlardan olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılını kutlamak ve bu mukaddes vatan uğruna bir daha geri dönmemek için gidenlerin, tarihe destanlar yazdıran kahramanları anmak, hatırlamak, vatan uğruna şehit düşen aziz şehitlerimize dualar göndermek için toplandık' dedi.

Törenin ardından Asri ve Karaağaç Mezarlığı'ndaki Şehitlikler ziyaret edilip dua edildi.