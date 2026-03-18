Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte dağlardan toplanan acı ot ve sarmaşık bitkileri vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Doğada kendiliğinden yetişen bu otlar, hem lezzetiyle sofralarda yer buluyor hem de pazarlarda satılarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Sarıgöl'de özellikle bu aylarda bol miktarda bulunan acı ot ve sarmaşık bitkileri, sabahın erken saatlerinde dağlara çıkan vatandaşlar tarafından toplanıyor. Toplanan otlar evlerde özenle temizlendikten sonra ilçe pazarlarında satışa sunuluyor.

Yörede oldukça sevilen bu otlar, genellikle soğan, domates ve yumurta ile birlikte pişirilerek lezzetli yemeklere dönüştürülüyor. Doğal ve sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler, pazarda kısa sürede tükeniyor.

Emcelli Mahallesi'nden Osman Tosun, ot toplamanın zahmetli ama kazançlı olduğunu belirterek, 'Acı ot ve sarmaşık bulmak için dağlarda saatlerce dolaşıyoruz. Bu yıl yağışların etkisiyle bol miktarda var ancak toplaması oldukça zor. Eve getirip temizledikten sonra pazarda satıyoruz. Topladığımız ürünler pazarda hemen tüketiliyor' dedi.

Pazarda acı otun demeti 150 liradan, sarmaşığın demeti ise 100 liradan alıcı buluyor. Öte yandan, aileleriyle birlikte doğaya çıkan vatandaşlar da ihtiyaçları kadar ot toplayarak taze taze tüketiyor. Sarıgöl ve çevresinde acı ot ve sarmaşıkla yapılan yemeklerin yöresel mutfakta önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.