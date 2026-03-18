Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı.

Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. Yıldönümü kapsamında tören düzenlendi. Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Manisa valisi Vahdettin Özkan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şe0hit yakınları, öğrenciler katıldı. Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanlığı, Manisa Şehit Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanlığı, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Manisa Şube Başkanlığı ve Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği anıta çelenk sundu. Askerler tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, 'Bugün 18 Mart Bugün, Çanakkale'yi geçilmez kılan imanın, cesaretin ve fedakârlığın günüdür. Çanakkale sadece bir savaş değildir. Çanakkale bir milletin dirilişidir. Çanakkale, 'Buradan öteye geçemezsiniz' diye tarihe vurulmuş bir mühürdür. Orada yalnızca toprak savunulmadı. Orada vatan savunuldu. Bayrak savunuldu. Ezan savunuldu' dedi.

Program kapsamında Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından şehitlik defteri imzalandı. Vali Özkan burada yaptığı konuşmasında, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale zaferinin yıl dönümünde milletimizin bağımsızlığı ve birliği ile ay yıldızı bayramımızın ebediyen dalgalanmasını uğruna canlarını feda eden siz kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tarihimizin her safhasında yazılan kahramanlık destanları vatanını canı pahasına savunan aziz ecdadımızın sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir. Sizlerin gösterdiği cesaret ve fedakarlık milletimizin hafızasında daima canlı kalacak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi vatan sevgisi ve sarsılmaz inanç bir milletin en güçlü kalesidir. Sizlerin canı pasına sergilediği bu yüce ruh sayesinde bu topraklar bizlere ebedi vatan olmuş. Türk milleti bağımsızlık karakterinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimiz hürriyet ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerini daima hatırlamış ve hatırlamaya devam edecek. Aziz şehitlerimiz ulaştığınız en yüce mertebede milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad makamınız cenneti ala olsun' ifadelerini kullandı.

Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından dua edildi. Vali Özkan ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı.