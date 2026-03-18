18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Erzurum'un Aşkale ilçesinde anlamlı bir program düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyük Salon'da gerçekleştirilen programa; Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Anma programı, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında daha sonra Aşkale Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi, şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından program, Aşkale Halk Eğitim Müdürlüğü büyük salonda devam etti. Hakkı Pınar Ortaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen Çanakkale Zaferi'ni anlatan piyes izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programda ayrıca şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu ve koro tarafından türküler seslendirildi.

Düzenlenen anma programı, Çanakkale şehitlerinin rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.