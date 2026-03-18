18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anma programı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Program çerçevesinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şeref Defteri'ni imzaladı. Soytürk burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de verilen mücadelenin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, 'Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna gösterdiği kararlılığın en açık göstergesidir' dedi.

Anma törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile vatandaşlar katıldı.