Karaman'da yola fırlayan çocuklar otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ışıkta bekleyen araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan E.G. ile Z.M.Ö. isimli çocuklar, seyir halinde olan M.K. idaresindeki 06 DIZ 738 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocukların otomobile çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.