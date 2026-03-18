Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Cengiz Kurutepe, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hediyelik eşya ve kozmetik ürünlerine olan ilginin arttığını belirterek, 'İnsanlar ev ziyaretlerine giderken hediyeleşmeyi tercih ediyor, bu da işlerimize olumlu yansıyor' dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan, Eskişehir çarşılarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Özellikle iftar ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan hediyelik eşyalar, raflardaki yerini korurken; kozmetikten temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde talep artışı yaşanıyor. Eskişehirli işletmeci Cengiz Kurutepe, dükkanındaki ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşların birbirine olan nezaketinin ticareti canlandırdığını vurgulayan Kurutepe, hediye paketlerine olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

'Hediye paketleri ve kozmetik ürünleri ilgi görüyor'

Ramazan ayıyla birlikte satış trendlerinin değiştiğini belirten Cengiz Kurutepe, 'Teknoloji ve zaman ne kadar değişirse değişsin, bizim kültürümüzde hediyeleşmek bitmiyor. Özellikle Ramazan'da insanlar birbirine gitmeye başladığında; hediye paketleri, parfümler, kozmetik ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Şu an hediyelik eşya satışlarımız gayet güzel gidiyor. Hediye çantaları ve özel paketlemeler en çok tercih edilenler arasında' şeklinde konuştu.

'7 bine yakın ürün çeşidimizle hizmet veriyoruz'

İşletmesindeki ürün yelpazesinin genişliğine dikkat çeken Kurutepe, ekonomik olarak stabil bir grafik çizdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

'Şu anki karşılamadan ve ilgiden gayet memnunum. Dükkanımızda şu an 7 bine yakın çeşit ürün bulunuyor. İşimiz de çok şükür iyi. Bizim avantajımız kira derdimizin olmaması, bu da fiyatlarımıza ve motivasyonumuza yansıyor. İnsanlar Ramazan'da evlere giderken boş gitmek istemiyor, hediyelik eşya aldıkları için bu ürün grubunda ciddi bir artış söz konusu oluyor. Allah'a şükürler olsun, işler yolunda.'