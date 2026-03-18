İl AFAD ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda sahipsiz hayvanların koruma altına alınması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi, gerekli kararlar alındı. Sahipsiz hayvanlara ilişkin iş ve işlemlerin düzenli takibi, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü veri sistemine aktarım süreçleri, üniversite kampüslerinde yürütülen uygulamalar ile belediyelerin 5199 sayılı Kanun kapsamındaki sorumlulukları ele alındı.

Bu kapsamda; sahipsiz hayvanların toplanarak bakım evlerine ulaştırılması, mevcut barınakların denetimlerinin sürdürülmesi ve belediyelerin bütçe yükümlülüklerinin ilgili birimlerce titizlikle takip edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Alınan kararlarla, Erzurum'da sahipsiz hayvanlar konusunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması hedeflenirken, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Sahadaki çalışmaların emniyet, jandarma ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğü, sürecin kaymakamlıklar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.