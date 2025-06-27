Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde düzenlenen ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı’ sona erdi.

YEE, MEB, ÖSYM ile TDK iş birliğinde düzenlenen ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı’ sona erdi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen ve 3 gün süren çalıştaya Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TDK Başkanı Osman Mert, YEE Başkan Yardımcısı Cahid Şenel, akademisyenler, hekimler, farklı üniversitelerden dil eğitimi ve ölçme değerlendirme uzmanları, engelli fertlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sınav tasarımcıları ve uygulayıcıları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenler, özel eğitim alanında çalışan uzmanlar, özel gereksinimli fertler ve davetliler katıldı.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen özel gereksinimli öğrencilerin dil öğreniminde karşılaştığı engelleri aşmak, adil, erişilebilir, kapsayıcı ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı bir ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda konuşan YEE Başkan Yardımcısı Cahid Şenel, Türkçe öğrenmeye ilgili duyan geniş bir kitlenin bulunduğunu ve bu kitle içerisinde çocuklar, farklı meslek grupları, Türk dilliler, iki dilliler ya da çok dillilerin olduğunu, kitle içinde ayrıca özel gereksinimli fertlerin bulunduğunu hatırlattı.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde özel gereksinimli bireylerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Şenel, "Dil öğrenme süreçleri, akademik kariyer ve sosyal entegrasyon için kritik öneme sahip. Bu nedenle eğitim ve sınav sistemlerimizi onların ihtiyaçlarına göre uyarlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Şenel, hazırlanacak ‘kapsayıcı sınav rehberi’ ile sınavların herkes için adil ve erişilebilir hâle getirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Medikal uzmanlar, akademisyenler, STK’lar ve kurum temsilcileriyle ortak akıl oluşturarak kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalıştayda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Bakanlık bünyesinde 2016 yılından itibaren yürütülen PİKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi) Projesi’yle yabancı çocukların nitelikli eğitime erişimlerinin ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla yabancılara Türkçe öğretimine ağırlık verilmiş ve önemli adımlar atılmıştır" diye konuştu.

7 çalışma masası kuruldu

Konuşmaların ardından, özel gereksinimli fertlerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları zorluklar, sınav uyarlamaları ve erişilebilir ölçme-değerlendirme yöntemleri ele alındı. Çalıştay kapsamında kurulan tematik masalarda uzmanlar tartışmalara katılarak deneyimlerini paylaştı ve önerilerde bulundu. Çalıştayda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen engelli fertlerin sınav deneyimleri haritalandırıldı, sınav uyarlama ilkeleri ve uygulama önerileri geliştirildi ve sınav uygulayıcılarına yönelik kapsayıcı sınav uygulama rehberi taslağı hazırlandı. Görme Engelli Adaylar Masası, İşitme Engelli Adaylar Masası, Mental Retardasyonu, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, DEHB Olan Adaylar Masası, Bedensel Engelli, Süreğen veya Diğer Sağlık Sorunu Olan Adaylar Masası, Türk İşaret Dili Masası, Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar Masası ve Çocuklar İçin Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar Masası olmak üzere, 7 tematik masanın çıktıları toplanarak ortak bir rapor oluşturuldu.

Çalıştay sonrası değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emeği geçenlere teşekkür ettiler.