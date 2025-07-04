Elazığ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yaz etkinliklerinde Kadın Kürsübaşı Topluluğu Nağme-i Harput, Kültür Parkta sahne aldı.

Elazığ Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz etkinlikleri düzenleyerek vatandaşların dolu dolu bir yaz dönemi geçirmesini sağlıyor. Kent genelinde gerçekleştirilen konserler, kürsübaşı dinletileri ve tiyatro gösterileri, vatandaşların yaz akşamlarına keyif katarken, çocuklar, gençler ve aileler, düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kadın Kürsübaşı Topluluğu Nağme-i Harput, Harput musikisinin en güzel örneklerinin icra edildiği konserde, Elazığlılarla buluştu. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, birim müdürleri ve vatandaşların katıldığı konser, Kültür Park sahnesinde düzenlendi. Konserde, Nağme-i Harput Kadın Musiki Topluluğunun yer verdiği Harput müziğinin en nadide eserlerine vatandaşlar da coşku ile eşlik etti.

Elazığ Belediyesi yaz etkinliklerinde 5 Temmuz Cumartesi günü Harput Hoca Hasan Hamam Müzesinin önünde Elazığ Belediyesi Tiyatro Şenliği ve yine Nağme-i Harput Kadın Musiki Topluluğu konseri gerçekleştirilecek.