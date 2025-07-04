Teknoloji odaklı, şeffaf ve yenilikçi uygulamaları ile kent sakinlerinin yaşamını her geçen gün daha kolay hale getirmek için çalışan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunabilmek için ‘Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi’ni hayata geçirdi. Yeni sistemle vatandaşlar imar başvurularını ve proje takiplerini belediyeye gelmeden dijital olarak 7/24 yapabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adalı Kart ve Ada Mobil uygulamalarının ardından ‘Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’ ile imar ve iskân başvurularını dijital hale getirdi. Hızı, pratikliği ve kolaylığı ile dikkat çeken yeni sistemde, imar başvuruları artık vatandaşların sadece bir tık uzağında olacak.

Zaman ve mekândan bağımsız olarak 7 gün 24 saat erişim imkânı sunan sistem, 13 Temmuz Pazar günü kullanıma açılacak. Yeni sistemle birlikte fiziksel başvuru uygulamasına son verilecek. Vatandaşlar, imar ve iskan ile ilgili başvurularını ve süreç takiplerini belediyeye gelmeden bulundukları yerden online olarak yapacaklar. Zaman, iş gücü ve kâğıt tasarrufu sağlayacak sistem ile imar başvuruları artık vatandaşların sadece bir tık uzağında olacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ‘Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi’nin tanıtımı amacıyla Pera Düğün, Kültür ve Organizasyon Merkezi’nde bir toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile bölgede hizmet veren mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, dijital çağın gereklerine uygun hareket etmenin önemine dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi olarak 13 Temmuz Pazar günü kullanıma açılacak olan ‘Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’ ile imarla ilgili fiziki olarak yapılan tüm başvuruların dijital ortama taşındığını belirtti. Yeni uygulamanın belediyede çok fazla zaman harcamak durumunda kalan mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarının başvuru ve takip işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir biçimde halletmelerine imkan tanıdığını belirten Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Sistemin kullanıma açılmasının ardından Kuşadası Belediyesi olarak fiziksel başvuru almayacağız. Bu nedenle sisteme bir an önce entegre olmak büyük önem taşıyor. Tüm teknik iş birlikçilerimizin bizimle uyumlu çalışmasını bekliyoruz. Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi içerisindeki e-Ruhsat ile Belediyeler arasında yine ülkemizde bir ilke imza atarak yapı ruhsatlama işlemlerine ait tüm süreçleri online olarak yürütmeye başlıyoruz"

Yeni sistemin arşiv sorununu da ortadan kaldıracağını belirten Başkan Günel "Geçmiş olduğumuz uygulamayla birlikte, belediyelerin en önemli problemlerinden biri olan dijital arşiv sorununu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Başvuru kapsamında alınan tüm belgeler ve tarafımızca üretilecek evraklar e-imzalı olarak sistematik bir şekilde arşivlenmektedir" dedi.

Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile ilgili teknik bilgi aktaran yazılım temsilcisi Evren Posacı, güvenli ve detaylı bir alt yapı üzerine inşa edilen sistemin belediyede imar ile ilgili fiziksel olarak yapılabilen tüm işlemlere dijital olarak erişme imkânı sunduğunun altını çizdi. Yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin hangi aşamada, hangi personelde olduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini görme olanağı sunan sistemin çeşitli bildirimlerle anlık takip olanağı verdiğini de ifade eden Posacı "Elektronik imza ve mobil imza kullanımına da imkân veren sistem sayesinde vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin ve hızının büyük oranda artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.