Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu ve Ekonometri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağın Karul’un ortak yazarı olduğu akademik çalışma uluslararası bir başarıya imza attı.

Ekonometri alanındaki en prestijli dergilerden biri olan Econometric Reviews’te yayımlanan "Smooth Structural Changes and Common Factors in Nonstationary Panel Data: An Analysis of Healthcare Expenditures" başlıklı makale, son 3 yıl içinde dergide en çok atıf alan çalışma oldu.

Söz konusu çalışmada, ekonomik verilerdeki yapısal değişimlerin daha gerçekçi biçimde modellenmesini sağlayan yeni ekonometrik testler geliştirilmiş ve sağlık harcamalarının uzun dönemli dinamikleri bu yeni yaklaşım yoluyla inceleniyor.

Araştırma, hem panel veri analizinde sunduğu yöntemsel katkı hem de sağlık politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik içerdiği yeni bakış açılarıyla akademik çevrelerin yoğun ilgisini çekme başarısı gösterdi.