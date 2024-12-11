Bolu’da apartman boşluğuna düşen yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri, apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Etrafa bakan vatandaşlar apartman boşluğunda kedinin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartman duvarının küçük bir bölümü kırıldı. Ekiplerin duvarda açtığı delikten yavru kedi kurtarıldı. Belediye ekipleri tarafından yavru kedi koruma altına alındı.