Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı Öğrenci Kart projesini başlattı.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen projeyle; öğrencilere her ay Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Mutlukent Kafe’de geçerli 250 TL harçlık ve 5 GB mobil internet kullanım avantajı sunuluyor.

Başkan Nallar öğrencilerle buluştu, projeyi anlattı

Projenin ilk kart dağıtımı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından gerçekleştirildi. Başkan Nallar, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde son sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek projenin detaylarını anlattı ve gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Projeye dair bilgi veren Nallar, “Bu kart, siz değerli gençlerimizin eğitim yolculuğunda bir nebze de olsa destek sağlamak için hazırlandı. Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sadece sınav sürecinde değil, hayatınızın her döneminde desteğimizi hissetmenizi istiyoruz” dedi.

Kartta neler var, nasıl kullanılacak?

Öğrenci Kart sahipleri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Mutlukent Kafe’de geçerli olmak üzere aylık 250 TL harcama hakkına sahip olurken, aynı zamanda her ay 5 GB internet avantajından da yararlanabilecek. Öğrenci Kartlara 250 TL’lik harçlıkların yükleme işlemleri de yine YKB Kültür Merkezi Mutlukent Kafe’de yapılacak. 5 GB internet paketinin yüklemesi ise Süleymanpaşa Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr adresinden başvuru formu doldurularak yapılacak.

Kartın amacı, hem gençlerin sınav sürecini daha rahat bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamak hem de sosyal yaşamlarını desteklemek olarak açıklandı.

Öğrenciler ve velilerden projeye tam not

Öğrenci Kart projesi, gençlerden ve velilerden tam not alırken, Süleymanpaşa Belediyesinin eğitime verdiği önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Proje kapsamında kart dağıtımları, ilçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde devam ediyor.