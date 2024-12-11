Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, oy birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 6 Kasım’da Hatay’ın eski CHP’li Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etmişti. Bugün gerçekleştirilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın “partide aldığı görev, sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ve “partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş’ın söz konusu eylemlerine istinaden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verdi.