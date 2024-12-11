Antalya’nın Serik ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 6 aydır firari olan ve 8 ayrı suç kaydı ile 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan örgüt lideri yakalandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 11 Haziran tarihinde yapılan tefecilik operasyonu kapsamında; 6 aydır firari durumda olan, 8 ayrı suç kaydı bulunan ve halen kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.C. isimli örgüt lideri, yapılan operasyonda yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha