Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ve Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, bakanlıktaki makamında Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel, AGİT Sekreterliği görevine seçilen emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Mali’nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.