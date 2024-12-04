Yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu’nun üstlendiği projenin ikinci uluslararası toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi. Gençler, geliştirilen ara yüz sayesinde kendi alanlarında yetkin mentörlerle görüşme, yeni yüzyıl beceri ve yetkinliklerine göre hazırlanmış eğitim içeriklerinden ücretsiz faydalanabilme ve CV’lerini yapay zekâ aracılığı ile analiz edebilme imkanı yakalıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve uluslararası paydaşların yer aldığı projenin Extremadura Üniversitesinde gerçekleşen toplantısında, Extremadura Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Sosyoloji Bölümü bünyesindeki İşletme Organizasyonu Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramn Sanguino Galvn, Prof. Dr. Ascensin Barroso Martnez ve Prof. Dr. Mara Isabel Snchez Hernndez öncülüğünde EMTL+AI Projesi ile eğitimde yenilikçi bir başlangıç noktası oluşturuldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin temel amacı, İspanya, Portekiz ve Türkiye arasında eğitimle kazanılan bilgi ile iş gücü piyasasının gerektirdiği beceriler arasındaki farkı kapatmak olarak hedeflendi. Geliştirilen ara yüz gençlere kendi alanlarında yetkin mentörlerle görüşme, yeni yüzyıl beceri ve yetkinliklerine göre hazırlanmış eğitim içeriklerinden ücretsiz faydalanabilme ve CV’lerini yapay zekâ aracılığı ile analiz edebilme şansını da beraberinde sunuyor. Geliştirilen ara yüzde gençlerini kişisel beceri ve yeteneklerini keşfetmesine imkan tanıyan sistemin arka planında yapay zekâ ve büyük dil modellerini içeren teoriler yer alıyor.

Prof. Dr. Çağlarırmak Uslu: “Projeyi hayata geçirmek bizim için oldukça heyecan verici”

Proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu şunları söyledi:

“Projemiz, proje ortaklarımızla beraber Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan gençlik alanında yeniliklerin paylaşıldığı stratejik ortaklık projesidir. Projenin diğer ortakları arasında Portekiz Teknopark’ı gençlerin kariyer süreçleri ile ilgilenen University to Carrier U2C Derneği, Türkiye Koçluk ve Mentörlük Derneği (EMCC), Eskişehir Sanayi Odası yer alıyor. 2022’de başladığımız bu projeyi 2025 Şubat ayı içerisinde sonlandıracağız. Projemiz, yapay zekâ algoritmalarını kullanarak kariyer iş eşleşmesinde geçlerimizi nasıl daha kalifiye hale getirebiliriz amacından yola çıkılarak oluşturuldu. Arka planda yapay zekânın teorik kurgusunu gerçekleştirdik. Şu anda sizin CV’nizdeki teknik her detay, sisteme dahil olan mentör ağıyla eşlenerek bir profil oluşturuluyor. Bu kapsamda ücretsiz ve şu anda açık olan sistemden herkesin faydalanmasını bekliyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin liderliğinde ve koordinasyonunda gerçekleştirilen bir projeyi hayata geçirmek bizim için oldukça sevindirici bir durum. Süreç içerisinde çok verimli iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda şimdiye kadar yalnızca Anadolu Üniversitesi’nden değil, Türkiye’deki ve Avrupa’daki diğer üniversitelerden bine yakın öğrenci kurulmuş olan bu sistemden faydalandı.”

EMTL+AI projesinin ilk aşaması tamamlandı

Anadolu Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan Extremadura Üniversitesi, özel sektörün talep ettiği spesifik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak istihdamı artırmayı ve aday seçimini optimize etmeyi hedefleyen Erasmus+ EMTL+AI projesine liderlik ediyor. Bu kapsamda teknoloji ortağı olarak Portekiz’den Tagus Valley adına Homero Cardoso da firma profilinin yapılandırılmasının önemini vurguladı. Projenin yerel ortaklarından olan Eskişehir Sanayi Odası ise, projenin firma ağının yapılandırılması sürecinde öncü rol oynuyor.

Proje sürecinde gençler bilgilerini yenilikçi bir yapay zekâ uygulamasıyla geliştirme fırsatı bulacaklar. Böylece gençler yalnızca bölgede iş sağlanmasını teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda ileri teknolojilerin eğitim alanına entegrasyonu konusunda da önemli bir adım atmış olacaklar. Bu aşamada katılımcılara yapay zekâ kavramları tanıtılarak, bu teknolojinin istihdam ve iş gücü piyasasında doğru kullanımı üzerine farkındalık sağlandı. Ayrıca çevrim içi eğitim, mentörlük ve bir sohbet robotuyla etkileşim kurma imkânı sunan EMLT + AI aracına erişim sağlandı.