Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığında yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Mehmet Çetin, Prof. Dr. Hakan Sağlam’dan dekanlık görevini devraldı.

Devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, “Fakültenin gelişiminde gösterdiği emeklerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Hakan Sağlam’a teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Sağlam’ın dekanlık görevini üstlendiği süre boyunca fakültenin birçok önemli alanda büyümesine ve gelişmesine katkı sağladı. Yeni Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Çetin’in de bu başarıları daha da ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Sağlam: "Gururla yürüttüm"

Prof. Dr. Hakan Sağlam, “Dekanlık görevini gurur ve özveriyle yürüttüm. Fakültemizin gelişimi için hep birlikte çalıştık. Bu bayrağı Prof. Dr. Mehmet Çetin’e devretmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinin fakültemizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Çetin: “Sorumluluğumun farkındayım”

Prof. Dr. Mehmet Çetin ise “Bana duyulan bu güven için teşekkür ediyorum. Fakültemizin başarılarını artırmak için elimden geleni yapacağım. Bu önemli sorumluluğun bilincinde olarak, ekibimizle birlikte yeni projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, yeni Dekan Prof. Dr. Mehmet Çetin ile eski Dekan Prof. Dr. Hakan Sağlam’a çiçek takdim etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ile Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer’in de katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.