Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis personeline muhtemel yangınlara karşı eğitim verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı personele yangın müdahale eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri, meydana gelebilecek yangınlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için personelle çalışma gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinden aldıkları eğitimle yangına karşı hazır ve bilinçli olan personel, eğitim için teşekkürlerini belirtti.