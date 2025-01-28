Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve malzemelerinde fiyat artışları iddiaları üzerine Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Afyonkarahisar genelinde bu ürünleri satan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler yangın söndürücü sprey, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını Kartalkaya’daki yangın öncesi ve sonrası karşılaştırarak, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyor. Tüketici mağduriyetlerini gidermek için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, esnafları da bu konuda uyardı.