Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) düzenlediği gala gecesi ile 2024 sezonu ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde otomobil sporlarından 28 başarılı kadın ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 ödülleri sahiplerini buldu.

Zorlu PSM’de gerçekleşen ödül törenine TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, federasyon bünyesindeki kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gala gecesinde 2024 yılında başarı elde ederek ödül almaya hak kazananlara plaketleri takdim edildi.

Türkiye’de otomobil sporlarının her alanında kadınların katılımını artırmak, daha etkin rol oynamalarını sağlamak, kadın sporcuların ve görevlilerin sorunlarını dile getirecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan TOSFED Kadınlar Komisyonu’nun da destekliği 28 kadın sporcu ödül aldı.

Ödül alan isimler...

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilot Birincisi Burcu Çetinkaya, Genç Co-Pilot Şampiyonu ve Kadın Co-Pilot Birincisi Begüm Uludağ, Sınıf 5 Birincisi ve Kadın Pilot İkincisi Sevcan Sağıroğlu, Kadın Pilot Üçüncüsü Eda Soylu, Kadın Co-Pilot İkincisi Sevi Akal,

Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası Kategori 1 ikincisi ve Kadın Pilot Birincisi Çiğdem Tümerkan, TOSFED Ralli Kupası Kategori 3 Co-Pilot Üçüncüsü ve Kadın Co-Pilot İkincisi Derya Ulus, Kategori 1 Co-Pilot Birincisi ve Kadın Co-Pilot Birincisi Cansu Açar,

AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kategori 1 Kadınlar Birincisi Serap Kotan, Kategori 1 Kadınlar İkincisi Yasemin Erikli, Kategori 3 Kadınlar Birincisi Hande Erdoğan, Kategori 4 İkincisi Betül Gözde İlter,

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası Senior Kategori Üçüncüsü ve Kadın Pilotlar Birincisi Leyla Sulyak, ikincisi de Zeynep Çukurova

Türkiye Klasik Otomobil Co-Pilot Şampiyonu Handan Bacıoğlu, Şampiyona Co-pilot Üçüncüsü ve F Kategorisi Co-Pilot Birincisi Ceren Eren, Kadın Pilot Şampiyonu Selin Oktuğ, Kadın Co-pilot Şampiyonu Selda Oktuğ, G Kategori Co-Pilot İkincisi Çiğdem Kabatepe, F Kategori Co-Pilot İkincisi Aylin Özbakır, F Kategori Üçüncüsü Milena Hüroğlu, H Kategori Co-Pilot İkincisi Gökçe Bozoklu Yıldırım, H Kategori Üçüncüsü Zeynep Yıldırım,

Türkiye Baja Şampiyonası Kadınlar Birincisi İlayda Hancı, Kadınlar İkincisi İdil Tüfekcioğlu, Kadınlar Üçüncüsü Melis Aksöz, Türkiye Baja Sınıf 2 Co-Pilot Üçüncüsü Ebru Demirbay,

Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncüsü de Pınar Özge Kılcı oldu.