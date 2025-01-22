Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için Bolu’daki bin 270 camide sala okundu.

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Otelin küle döndüğü yangında, 76 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalar sürerken, feci olayda yaşamını yitiren vatandaşlar için Bolu’daki bin 270 camide sala okunduğu bildirildi.