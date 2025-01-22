Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan yürüme ve konuşma engelli Enes Külekçi, engellerini aşan resim yeteneğiyle kendine hayran bıraktı.

Sorgun’da yaşayan ve 4 yaşından beri resim yapan 15 yaşındaki Enes Külekçi, ailesinin desteği ve öğretmenlerinin keşfetmesiyle yeteneğinin ardından gitti. Küçük bir çocukken evinin duvarlarına resim çizen ve annesinin fark etmesiyle kabiliyetini ilerleten Enes, ilk kişisel sergisini 7 yaşındayken okulunda açtı. Yaşadığı konuşma ve yürüme bozukluğu gibi zorluklara rağmen pes etmeyen Enes, şimdi kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yeni sergi açma hazırlıkları içerisinde.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı’nda farkındalık oluşturmak için malzemelerini alarak resim çizen Enes Külekçi, meydandan geçenlerin takdir cümleleri eşliğinde çizimini gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde yeni resim sergisi açmak için planları olduğunu söyleyen Enes, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istiyor. Enes, "Kadınların geçmişten bugüne ayakta kalmak için her şeyi yapmaları ilgimi çekiyor. Mesela anneannemin çektiği sıkıntıların bana etkisi oldu. Çizimlerim konusunda fikir verdi. Eskiden kadınlar, özellikle köylerde çok zorluklar yaşıyordu. Kadınların sesi olmak istiyorum. Açmak istediğim sergiye bu toplumsal sıkıntıların farkında olan herkesten destek bekliyorum" dedi.

"Çizimimde güce ve hüzne yer verdim"

Açık havada çizdiği resim hakkında bilgi veren Enes, "Çizdiğim bu resimde gördüğümüz ve görmediğimiz şiddet gören kadınları çizmek istedim. Mavi rengi depresyonun rengi olduğu için, kırmızı rengi de gücü temsil ettiği için seçtim. Bu çizimim hem gücü hem de o gücün ardındaki üzüntülü, depresif hayatları temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Enes’in babası Atilla Külekçi ise, "Enes 4 yaşında evin duvarlarını boyuyordu. Bebeklerle oynuyordu. Annesinin keşfetmesiyle ufak resimlerle Enes bu seviyeye geldi. Okuldaki resim öğretmeninin büyük bir katkısı var" şeklinde konuştu.