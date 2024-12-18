Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 751. ölüm yıl dönümüne özel “Vuslat Gecesi” adlı bir program düzenledi. Semazen gösterileri ile birlikte tasavvuf musikisinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede maneviyat dolu anlar yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 751. yıl dönümü kapsamında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda bir anma programı düzenledi. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, ilahiler söyleyip kasideler okurken tasavvuf musikisinin eşsiz eserleri seslendirildi. Katılımcılara maneviyat dolu anların yaşatıldığı semazen gösterisi sonunda Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu tarafından semazenlere plaket takdimi yapıldı.

“Mevlana’nın 7 öğüdünü yaşam felsefemiz yapmalıyız”

Programın açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mevlana’nın 7 öğüdününün yaşam felsefesi haline dönüştürüldüğü zaman sorunların çözüleceğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Aşkı ve sevgiyi en üst noktaya çıkarttığı gün olarak gören Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin Şeb-i Arus’u aslında bir ölüm günü değil, büyük bir aşkı, büyük bir sevgiyi simgeleyen Allah’a ulaşmaktaki güzel günü ifade eder. Mevlana Celaleddin Rumi’nin Vuslat Gecesi’nde vatandaşlarımız ile birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü. Mevlana Celalettin Rumi’nin yedi öğüdünü yaşam felsefemiz haline dönüştürebilirsek emin olun her şey çok güzel ve her şey sorunsuz hale gelecektir” ifadelerini kullandı.