Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kazakistan Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, "Puşkin’in Eserlerinde Doğu: Algı, Anlayış, Kavrayış" sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma, Rusya Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği Başkan Yardımcısı Andrey Rıjenkov, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Dokuz Eylül Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, Kızılorda Korkyt Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeine Orazbekova, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Sempozyumun I. oturumu kapsamında düzenlenen müzikli gösterilerde, Aleksandr Puşkin’in eserlerinin derinliği sahneye taşıyarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı. Puşkin’in şiirlerinden ve edebi metinlerinden uyarlanan performanslarda müzik, dans ve dramatik okumalar bir araya geldi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “Rusya’nın önemli kurumlarından gelen misafirlerimiz, sevgili meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler öncelikle bu sempozyumu düzenleyen ve emeği geçen bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Müzikal gösterileri gerçekleştiren öğrencilerimiz çok etkileyiciydi. Bu sempozyum bu yönüyle misyonumuzu da etkiliyor. Bu misyon, Doğu ve Batı arasında bir köprü işlevi görüyor. Puşkin de bunu başarabilen değerli yazarlardan birisidir. Bu önemli sempozyumda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ve bu salonda bulunan her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sabziyeva ise, “Puşkin’in zengin mirasının gelecek nesillere aktarılmasına bu sempozyumun vesile olacağını düşünüyoruz. Puşkin, Doğu’nun mistik atmosferini, aşkını, coşkusunu ve melankoliyi Rus edebiyatına taşımıştır. Bu sempozyum Puşkin’e olan saygımızı ifade etmenin yanı sıra onun eserlerini bir kez daha hatırlayarak bize bıraktığı zengin mirasın geleceğe aktarılmasında da vesile olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Sempozyuma çevrimiçi olarak katılım gösteren Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu şunları söyledi:

“Dünya edebiyatına adını altın harflerle yazdıran Aleksandr Puşkin’in doğumunun 225. yılı tüm dünyada kutlanıyor. Bugünkü sempozyum da bu kutlamalar kapsamında düzenlendi. Puşkin 37 yıllık kısa hayatında edebiyatın tüm eser türlerine yer verdi. Sempozyumu düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Doç.Dr. Zeine Orazbekova açılış konuşmasında Puşkin’in bütün eserleri sadece Rus Edebiyatı için değil, bütün Dünya Edebiyatı için önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak Andrey Rıjenkov ise, “Anadolu Üniversitesi’ne sempozyum için teşekkür ediyorum. Puşkin Dünya Edebiyatı’nda çok önemli bir yere sahiptir. Umarım bugün gördüğümüz öğrenciler, Türk-Rus ilişkilerine büyük bir katkı sağlayacaktır. Anadolu Üniversitesi’ne bu sempozyumu gerçekleştiği için teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Üç oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda Puşkin’in eserleri, edebi anlayışı ve hayatı üzerine sunumlar katılımcılara aktarıldı.